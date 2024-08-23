Краснов рассказал, как идет расследование о расстреле царской семьи

Царская семья Романовых (Фото: ТАСС)

Пули отскакивали от бриллиантов во время расстрела царской семьи Романовых, поэтому участникам убийства приходилось стрелять несколько раз, рассказал генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву.

По словам Краснова, который ранее возглавлял расследование уголовного дела о расстреле царской семьи, следователи тщательно изучили показания стрелявших. Так, по признанию участников убийства, они удивлялись, почему Романовы не сразу умирали. «Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно», — пояснил Краснов (цитата по ТАСС).

Из-за этого пришлось использовать штыки, чтобы убить членов царской семьи. На вопрос о том, были ли потом эти драгоценности присвоены участниками расстрела, Краснов уточнил, что часть бриллиантов присвоили, часть осталась в архивах музеев, где их нашли.

Императора, его семью и нескольких приближенных расстреляли в Екатеринбурге летом 1918 года.

Непосредственный руководитель расстрела императора Николая II и его семьи, комендант Дома особого назначения Яков Юровский заявил, что на телах царской семьи нашли «какие-то драгоценности». Он отметил, что на дочерях императора и непосредственно императрице Александре Федоровне были «лифы, так хорошо сделаны из сплошных бриллиантовых и других ценных камней, представлявших из себя не только вместилища для ценностей, но и вместе с тем и защитные панцири».

«Вот почему ни пули, ни штык не давали результатов при стрельбе и ударах штыка. В этих их предсмертных муках, кстати сказать, кроме их самих, никто не повинен», — заключил Юровский. Всего ценностей, по его словам, было около полупуда — это приблизительно 8 кг.

Тела членов царской семьи были тайно захоронены. Останки девяти расстрелянных были обнаружены в 1991 году, а княжны Марии и цесаревича Алексея — в 2007 году. В 1993 году было возбуждено уголовное дело по факту гибели царской семьи, но в 1998 году его закрыли из-за смерти совершивших преступление лиц. Кости царской семьи захоронили в Петропавловском соборе.

В 2015 году СК возобновил расследование. Подлинность останков в 2018 и 2020 годах подтвердили историко-архивная и молекулярно-генетическая экспертизы.