Массовые поджоги военных автомобилей на Украине продолжаются с весны, когда в стране была ужесточена мобилизация. СБУ отчиталась о задержании в Одессе шестерых поджигателей, которые уничтожили 15 машин

Фото: UA.National.Police / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Нацполицией задержали в Одессе шестерых молодых людей, которые подозреваются в причастности к поджогам автомобилей ВСУ, сообщает украинская спецслужба в своем телеграм-канале.

По данным СБУ, за две недели злоумышленники предприняли попытку поджогов более 15 служебных внедорожников. Их действия якобы совершались «по заказу ФСБ России».

«В результате спецоперации в разных частях города почти одновременно были задержаны все участники вражеской ячейки. Ими оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды», — говорится в сообщении.

В спецслужбе уточнили, что работая «под прикрытием курьерской доставки», молодые люди на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны. Затем они якобы отправляли фото потенциальных целей своему куратору «для согласования».

В ходе обысков у задержанных были изъяты самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Всем шестерым фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины («препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований», до восьми лет лишения свободы).

Массовые поджоги военных автомобилей на Украине, в частности, принадлежащих военкомам, продолжаются с весны, когда в стране была ужесточена мобилизация. Тогда, в апреле, президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Также украинские власти отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, так на Украине называются военкоматы) и носить с собой военный билет.

С тех пор украинские власти неоднократно сообщали о поджогах военных автомобилей. Больше всего таких случаев было зафиксировано в Одессе и в Киеве, отмечала «Страна.ua».