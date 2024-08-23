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Минцифры в сентябре внесет в Думу проект о запрете массовых спам-звонков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство цифрового развития собирается в осеннюю сессию Госдумы представить законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

«В сентябре внесем», — заявил министр на вопрос ТАСС. Он убежден, что документ обязательно примут.

О разработке такого законопроекта Шадаев сообщал в апреле 2024 года, выступая на конференции «Телеком будущего». «Мы планируем законопроект, запрещающий рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами», — уточнил тогда он.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Министр тогда обратил внимание, что помимо раздражения от голосовых звонков абонентов также беспокоят рассылки спама и мошенничество в мессенджерах.

Он отметил, что санкция за нарушение еще не определена, «думаю, операторы просто не будут пропускать такие звонки». «Сейчас самое главное — ввести запрет, потом будем думать над ответственностью», — сказал Шадаев.

Источник РБК в одном из крупных операторов уточнял, что это не первая попытка подобной инициативы, но предыдущие ничем не закончились, поскольку такое регулирование может противоречить обязанности соблюдения тайны связи. Согласно закону «О связи» операторы должны соблюдать тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям связи. Нарушение требования допускается только в случаях, предусмотренных законами. Для анализа звонков, чтобы определить, спам это или нет, оператор фактически должен нарушить положения закона.

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спам Минцифры законопроект Максут Шадаев
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Максут Шадаев

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года
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