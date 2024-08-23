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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Жилье фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали в Ульяновске

Сюжет
Взрыв на Крымском мосту

Суд арестовал квартиру одного из обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту в 2022 году, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Квартира расположена в Ульяновске, ее площадь — 63 кв. м. Кадастровая стоимость жилья составляет 1,8 млн руб.

Кому именно из фигурантов дела принадлежит квартира, агентство не уточняет.

Арест жилья — это наложение запрета на проведение каких-либо действий по распоряжению объектом недвижимого имущества. Жилое помещение, находящееся под арестом, нельзя продать, обменять, заложить, сдать в аренду.

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Взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.

17 июля 2023 года произошла еще одна атака на Крымский мост. Как заявили российские власти, по нему ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которая выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста был разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения.

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