Белый дом пообещал новые пакеты военной помощи Украине
США продолжат помогать Украине и выделять ей новые пакеты военной помощи, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.
«Мы продолжим обеспечивать Украину оружием и возможностями, необходимыми для самообороны. <...> Вы увидите, что мы продолжим выделять пакеты мер безопасности», — сказал Кирби.
Что именно будет включено в новый пакет военной помощи, он не уточнил.
Последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине в начале августа. Речь шла о пакете на сумму $125 млн. По данным Пентагона, в него должны были войти ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, многоцелевые радары, ракеты TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4 и др.
Россия осуждает поставки западными странами военной помощи Киеву.
В МВД назвали огромным дефицит личного состава
Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов
Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти
Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку
В Минспорте исключили выход России из МОК
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США
Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов