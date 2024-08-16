Белый дом пообещал новые пакеты военной помощи Украине

США продолжат помогать Украине и выделять ей новые пакеты военной помощи, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

«Мы продолжим обеспечивать Украину оружием и возможностями, необходимыми для самообороны. <...> Вы увидите, что мы продолжим выделять пакеты мер безопасности», — сказал Кирби.

Что именно будет включено в новый пакет военной помощи, он не уточнил.

Последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине в начале августа. Речь шла о пакете на сумму $125 млн. По данным Пентагона, в него должны были войти ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, многоцелевые радары, ракеты TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4 и др.

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