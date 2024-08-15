В Черкасской области Украины прогремели взрывы
Звуки взрывов прозвучали в Черкасской области Украины, на территории которой чуть ранее объявили воздушную тревогу, передают ТСН и «Суспiльне».
Телеканал и издание сообщили об этом около 0:16 мск.
Накануне в Одессе прозвучали взрыв. По данным порталов, отслеживающих воздушные тревоги, опасность атак тогда была объявлена в Одесской, Николаевской, Никопольской, Херсонской и Луганской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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