 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Черкасской области Украины прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Звуки взрывов прозвучали в Черкасской области Украины, на территории которой чуть ранее объявили воздушную тревогу, передают ТСН и «Суспiльне».

Телеканал и издание сообщили об этом около 0:16 мск.

В Черкасской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Накануне в Одессе прозвучали взрыв. По данным порталов, отслеживающих воздушные тревоги, опасность атак тогда была объявлена в Одесской, Николаевской, Никопольской, Херсонской и Луганской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Черкасская область взрывы Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Одессе раздался взрыв
Политика
В Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы
Политика
В Харькове прогремел взрыв
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Times узнала, что Лондон убеждает допустить удары Storm Shadow по РоссииПолитика, 03:16
В Приморье задержали находившегося в международном розыске литовцаПолитика, 03:01
В Черкасской области Украины прогремели взрывыПолитика, 02:20
Хельсинки сообщил о переговорах о продаже арены Тимченко и РотенбергаБизнес, 02:15
При столкновении истребителей во Франции погибли два пилотаПолитика, 02:01
Финляндия увеличила выпуск боеприпасов в пять раз из-за УкраиныПолитика, 01:51
Кандидат Харрис в вице-президенты анонсировал дебаты с ВэнсомПолитика, 01:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Ингушетии введут режим ЧС из-за гибели урожая от жарыОбщество, 01:07
Суд в США вынес приговор москвичу за продажу краденых банковских данныхОбщество, 00:58
Вэнс заявил, что Харрис не сможет «противостоять» ПутинуПолитика, 00:31
«Реал» в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФАСпорт, 14 авг, 23:52
В Глушковском районе Курской области объявили обязательную эвакуациюПолитика, 14 авг, 23:51
Bloomberg узнал возможную цель Ирана при ударе по ИзраилюПолитика, 14 авг, 23:50
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14 авг, 23:48