В Черкасской области Украины прогремели взрывы

Звуки взрывов прозвучали в Черкасской области Украины, на территории которой чуть ранее объявили воздушную тревогу, передают ТСН и «Суспiльне».

Телеканал и издание сообщили об этом около 0:16 мск.

Накануне в Одессе прозвучали взрыв. По данным порталов, отслеживающих воздушные тревоги, опасность атак тогда была объявлена в Одесской, Николаевской, Никопольской, Херсонской и Луганской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.