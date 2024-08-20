На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Ночью в Киеве и области работала ПВО, в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы

В подконтрольной Украине части Запорожской области разрушено несколько объектов инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации региона Иван Федоров.

О каких объектах речь, он не уточнил, но добавил, что сильные повреждения получили дома. По словам Федорова, за минувшие сутки территория региона, которую контролирует Киев, несколько раз подверглась обстрелам и воздушным атакам.

Минувшей ночью, по данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

В столице и Киевской области работала ПВО, в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.