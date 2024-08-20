На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
В подконтрольной Украине части Запорожской области разрушено несколько объектов инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации региона Иван Федоров.
О каких объектах речь, он не уточнил, но добавил, что сильные повреждения получили дома. По словам Федорова, за минувшие сутки территория региона, которую контролирует Киев, несколько раз подверглась обстрелам и воздушным атакам.
Минувшей ночью, по данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
В столице и Киевской области работала ПВО, в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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