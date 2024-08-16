США не сочли провалом разведки незнание об атаке ВСУ на Курскую область
Пентагон не считает провалом американской разведки то, что США не знали о планах Украины атаковать Курскую область. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге.
«Что касается того, является ли это провалом разведки, то нет. <...> Мы не были осведомлены об этой операции. Это не означает, что это провал разведки», — сказала Сингх.
Она подчеркнула, что Пентагон «работает» с украинцами, чтобы лучше понять их цели.
Один из журналистов спросил у нее, можно ли считать тот факт, что Киев не предупредил о готовящемся нападении, отсутствием доверия к Вашингтону.
«Нет, я так не думаю. <...> У нас очень хорошие отношения с нашими украинскими коллегами. Госсекретарь почти еженедельно беседует со своим украинским коллегой. И это не только госсекретарь. Это и другие должностные лица администрации, включая президента», — объяснила зампресс-секретаря Минобороны США.
Нападение украинских вооруженных сил на Курскую область стало неожиданностью для американских властей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников на Украине и в США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что Вашингтон «не принимал участия в планировании или подготовке этой операции».
При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне».
Помощник президента России Николай Патрушев считает, что власти США лгут, когда говорят, что не были причастны к атаке ВСУ.
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