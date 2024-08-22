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Политика ,  
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Путин обновил положение о ФСВТС

Президент России Владимир Путин актуализировал положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) после ее перехода из подчинения Минобороны в подчинение главе государства. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ФСВТС как федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять «функции о выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».

Документ также утверждает штатную численность службы. В частности, глава ФСВТС может иметь до шести заместителей.

ФСВТС вывели из подчинения Минобороны
Политика
Фото:fsvts.gov.ru

Путин 11 мая 2024 года подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». По документу ФСВТС перешла в подчинение президенту России.

Таким образом, в подчинении Минобороны осталась только Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Согласно указу главы государства, будут прежними количество (21) и названия федеральных министерств в новом кабмине, а число заместителей премьера составит десять человек. Документ вступил в силу со дня опубликования.

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Владимир Путин

политик, президент России
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