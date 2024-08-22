Дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

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Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Горьковский в результате атак FPV-дронов сгорели 11 хозпостроек и два гаража. В селе Головчино дрон сдетонировал в частном секторе — есть обрывы на линии электропередачи, также выбиты окна в одном доме», — написал Гладков.

В селе Терезовка из-за падения снаряда выбиты окна, повреждены кровля и фасад частного дома. В селе Первое Цепляево FPV-дрон повредил крышу инфраструктурного объекта.

В Новой Таволжанке беспилотник атаковал частный дом, по одному дому сгорело в хуторе Климовое и селе Байцуры. В селе Безымено из-за взрыва БПЛА загорелась крыша дома, огонь потушили с помощью выданного властями огнетушителя.

В результате атак никто не пострадал, добавил Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Белгородской областью.

Ранее житель Шебекино пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Мужчину с осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, в городе повреждены семь домов, в них выбиты окна, посечены фасады. В одном доме загорелась кровля, ее быстро потушили.