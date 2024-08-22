Белгородских детей отправят на учебу в безопасные регионы

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Белгородских школьников, живущих в приграничье, будут отправлять в другие регионы на очное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел РБК.

«Детей из Шебекинского округа, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского, Валуйского округов мы будем просить по четвертям отправлять в другие регионы, там, где есть возможность безопасно и очно получать образование», — сказал он.

Глава региона добавил, что в школах региона устанавливаются дополнительные защитные сооружения. Кроме того, в новом учебном году родители смогут выбрать, отправлять детей на очное или дистанционное обучение.

В середине августа Гладков провел встречу с директорами школ Белгорода. На ней он заявил, что в регионе 550 школ и только в 20% из них формат обучения будет дистанционным. «Планируется, что в 437 школах учеба будет очная и очно-дистанционная, потому что учителя и большинство родителей проголосовали «за», — добавил он.

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