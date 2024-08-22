 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородских детей отправят на учебу в безопасные регионы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Белгородских школьников, живущих в приграничье, будут отправлять в другие регионы на очное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел РБК.

«Детей из Шебекинского округа, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского, Валуйского округов мы будем просить по четвертям отправлять в другие регионы, там, где есть возможность безопасно и очно получать образование», — сказал он.

Глава региона добавил, что в школах региона устанавливаются дополнительные защитные сооружения. Кроме того, в новом учебном году родители смогут выбрать, отправлять детей на очное или дистанционное обучение.

Минобороны сообщило о задачах группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В середине августа Гладков провел встречу с директорами школ Белгорода. На ней он заявил, что в регионе 550 школ и только в 20% из них формат обучения будет дистанционным. «Планируется, что в 437 школах учеба будет очная и очно-дистанционная, потому что учителя и большинство родителей проголосовали «за», — добавил он.

Белгородская область подвергается атакам с начала военной операции.

Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

Что россияне покупали в интернете чаще одежды и электроники. Инфографика

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Средняя цена билета в кино в России побила новый рекорд

В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье

Россиянам предложили вернуть возможность обсуждать генпланы застройки

Владимир Путин позвонил военкору, получившему ранение в Курской области

ФСБ завела дело в отношении журналистов, посетивших Курскую область

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о сбитых над Белгородом воздушных целях и дронах
Политика
Пенсионеру оторвало кисть при попытке разобрать боеприпас под Белгородом
Политика
В приграничье Белгородской области на автобусы установят средства РЭБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
Microsoft выпустила новые консоли Xbox Series X и Xbox Series SLife, 16:19
Армения подала в Госдеп США запрос о сотрудничестве по мирному атомуПолитика, 16:18
Сборную Бахрейна по легкой атлетике отстранили на год за допинг-скандалСпорт, 16:14
Президент Чехии назвал справедливый мир для Украины «скорее иллюзией»Политика, 16:08
Еще два банка в Киргизии отключили переводы через «Сбер»Общество, 16:06
Умерла редактор фильмов «Я шагаю по Москве» и «Джентльмены удачи»Life, 15:55
В рекламе «Альфы» и «Яндекс.Еды» о кешбэке в 50% нашли нарушение законаБизнес, 15:48
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Путин наградил помогавших с эвакуацией в Курской области сотрудников ОНФПолитика, 15:48
Ликсутов рассказал подробности о подвижном составе Троицкой линии метроГород, 15:45
Акции «Мечела» отреагировали снижением на выход финансовой отчетностиИнвестиции, 15:43
В Ростове-на-Дону на фоне атак отменили мероприятия в честь Дня городаОбщество, 15:35
Россияне вложили около ₽50 млрд в программу долгосрочных сбереженийИнвестиции, 15:35
Белгородских детей отправят на учебу в безопасные регионыОбщество, 15:29
Читайте РБК в Telegram15:27