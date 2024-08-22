Белгородских детей отправят на учебу в безопасные регионы
Белгородских школьников, живущих в приграничье, будут отправлять в другие регионы на очное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел РБК.
«Детей из Шебекинского округа, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского, Валуйского округов мы будем просить по четвертям отправлять в другие регионы, там, где есть возможность безопасно и очно получать образование», — сказал он.
Глава региона добавил, что в школах региона устанавливаются дополнительные защитные сооружения. Кроме того, в новом учебном году родители смогут выбрать, отправлять детей на очное или дистанционное обучение.
В середине августа Гладков провел встречу с директорами школ Белгорода. На ней он заявил, что в регионе 550 школ и только в 20% из них формат обучения будет дистанционным. «Планируется, что в 437 школах учеба будет очная и очно-дистанционная, потому что учителя и большинство родителей проголосовали «за», — добавил он.
Белгородская область подвергается атакам с начала военной операции.
Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой
Что россияне покупали в интернете чаще одежды и электроники. Инфографика
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Средняя цена билета в кино в России побила новый рекорд
В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье
Россиянам предложили вернуть возможность обсуждать генпланы застройки
Владимир Путин позвонил военкору, получившему ранение в Курской области
ФСБ завела дело в отношении журналистов, посетивших Курскую область
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов