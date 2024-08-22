Над Белгородской областью сбили два дрона
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Как уточнили в ведомстве, атаку пресекли около 21:00 мск. Губернатор Вячеслав Гладков не сообщил о последствиях атаки.
Ранее днем глава региона сообщил, что житель белгородского города Шебекино получил ранение ноги в результате обстрела со стороны Украины. Также шесть домов получили повреждения, в одном загорелась крыша — пожар потушили.
Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Ситуация обострилась 6 августа, когда украинские военные прорвались на территорию соседнего региона — Курской области. Власти объявили об эвакуации нескольких приграничных районов.
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