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Политика ,  
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Над Белгородской областью сбили два дрона

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, атаку пресекли около 21:00 мск. Губернатор Вячеслав Гладков не сообщил о последствиях атаки.

Ранее днем глава региона сообщил, что житель белгородского города Шебекино получил ранение ноги в результате обстрела со стороны Украины. Также шесть домов получили повреждения, в одном загорелась крыша — пожар потушили.

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Фото:Министерство обороны России

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Ситуация обострилась 6 августа, когда украинские военные прорвались на территорию соседнего региона — Курской области. Власти объявили об эвакуации нескольких приграничных районов.

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Белгородская область беспилотники Минобороны
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