Росавиация ответила на публикации о риске дефицита авиатоплива

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Росавиация не получала информации о возможной нехватке авиационного топлива, сообщила пресс-служба агентства.

«В агентство не поступала информация, свидетельствующая о рисках дефицита авиационного керосина», — говорится в публикации. Там заверили, что если получат «подобные сигналы», то примут меры для обеспечения предприятий топливом.

Росавиация отметила, что государство принимает меры для того, чтобы рост цен на топливо не влиял на доступность перевозок.

Ранее «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора S7 Airlines Вадима Клебанова сообщили, что перевозчикам рекомендовали готовить максимальный запас топлива из-за возможных ограничений в заправке и «серьезного» подорожания топлива. В группе «Аэрофлот» отметили, что цены на авиатопливо растут с 2018 года, а в пресс-службе «Победы» назвали традиционным увеличение стоимости керосина в августе.

Правительство 14 августа до конца года продлило временный запрет на экспорт топлива. Власти объяснили необходимость сохранения этого запрета обеспечением стабильности на топливном рынке «в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах».