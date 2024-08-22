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«Известия» узнали о проблемах с поставками авиационного топлива

«Известия»: S7 Airlines предупредила о проблемах с поставками топлива и ценами
S7 Airlines предупредила о росте цен на авиатопливо и его дефиците среди поставщиков, пишут «Известия». В Минэнерго заявили, что внутренний рынок сбалансирован, а запасов керосина в аэропортах России достаточно
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поставщики авиационного топлива уведомили аэропорты сибирского, восточного и южного регионов о риске неисполнения обязательств по заправке самолетов, минимальном запасе керосина и росте цен, пишут «Известия» со ссылкой на письмо генерального директора одной из крупнейших авиакомпаний России S7 Airlines Вадима Клебанова в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По данным издания, самолетам S7 Airlines рекомендовали готовить максимальный запас топлива из-за возможных ограничений в заправке.

«Мы видим серьезное подорожание стоимости авиационного топлива, что пропорционально сказывается на себестоимости перевозок», — приводит издание комментарий пресс-службы S7 Group. В авиакомпании подчеркнули, что уровень затрат на горюче-смазочные материалы достигает 25–30% и в случае сохранения такой динамики цен приведет к снижению доступности перелетов и невыполнению планов по воздушным перевозкам.

В группе «Аэрофлот» отметили, что цены на авиатопливо растут с 2018 года, а доля расходов авиакомпаний на него может достигать 40%. В пресс-службе «Победы» сочли традиционным увеличение стоимости на керосин в августе. В АО УК «Аэропорты Регионов» от комментариев отказались, а в АО «Международный аэропорт Шереметьево» переадресовали вопрос к топливо-заправочным компаниям и авиаперевозчикам.

S7 Airlines попросила АЭВТ совместно с Минтрансом и Минэнерго проанализировать цены на авиационный керосин в аэропортах и принять меры по снижению рисков локальных дефицитов этого топлива. Президент АЭВТ Владимир Тасун сообщил «Известиям», что разработка предложений по стабилизации топливного рынка уже ведется.

В пресс-службе Минэнерго назвали сбалансированным внутренний топливный рынок и заявили о наличии достаточного запаса авиационного топлива в аэропортах России. В ФАС указали, что изменение биржевой стоимости на авиакеросин с 9 января по 20 августа 2024 года составило 1,1%, что ниже уровня инфляции. Там также напомнили о таких мерах поддержки, как топливный демфер и программы субсидирования для авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года
Бизнес
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

14 августа правительство до конца года продлило временный запрет на экспорт топлив. Эта мера была введена в марте, но в мае—июле ее действие приостанавливали на фоне насыщения рынка. Власти объяснили необходимость сохранения этого запрета обеспечением стабильности на топливном рынке «в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах».

Во время приостановки эмбарго цены на топливо выросли на 10–30%, следует из данных СПбМТСБ. Помимо оптовой стоимости бензина выросла и розничная. После возвращения запрета на экспорт цены на бензин не перешли к устойчивому снижению.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минэнерго ФАС топливо S7 Airlines цены
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