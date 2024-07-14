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В районе Абрау-Дюрсо произошел крупный лесной пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, площадь пожара составила 1 га. «Привлечено 40 человек и 11 единиц техники на данный момент», — добавили в ведомстве.

Телеграм-канал Shot пишет, что эпицентр находится рядом с базой отдыха «Романтик». Информации о пострадавших не поступало.

«Романтик» находится на берегу Черного моря в 3 км от поселка Абрау-Дюрсо и в 27 км от Новороссийска. Общая площадь базы отдыха составляет 8,4 га.

В пресс-службе МЧС России, в свою очередь, сообщили об эвакуации 220 человек, в том числе 40 детей, с территории «Романтика».