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В Москве на Новосходненском шоссе загорелся автобус

В Москве на Новосходненском шоссе загорелся автобус
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Движение в районе Новосходненского шоссе на севере Москвы затруднено в обе стороны из-за возгорания, сообщает пресс-служба городского дептранса. На видеозаписи видно, что загорелся автобус, огонь полностью охватил машину.

«На месте работают оперативные службы города», — отметили в дептрансе. Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве. «Осторожно, Москва» пишет, что никто не пострадал.

Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе в Башкирии
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Фото:Прокуратура Республики Башкортостан

Ранее, 7 июля, на дороге в Башкирии на ходу загорелся автобус. По данным МЧС, в нем находились 43 человека, в том числе четыре ребенка, никто не пострадал. Причину возгорания ведомство не уточнило.

В начале февраля автобус загорелся на Варшавском шоссе в Москве. Из горящей машины эвакуировали 25 человек, сообщил РЕН.

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Пожар Москва шоссе Дептранс
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