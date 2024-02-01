На Варшавском шоссе в Москве загорелся рейсовый автобус. Видео

Городской автобус загорелся на Варшавском шоссе в Москве. На видео с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, что огонь охватил весь автобус. Над ним поднимается черный дым.

По данным РЕН ТВ, пожар произошел в автобусе, который шел по маршруту № 379. Из горящей машины эвакуировали 25 человек.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь. Информация о пострадавших уточняется.