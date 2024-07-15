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ФАС прекратила дело против Инстасамки и Альфа-банка из-за рекламы

ФАС увидела в рекламе Инстасамки и Альфа-банка возможные нарушения закона о рекламе, например из-за наличия бранных слов и непристойных образов. Однако проверка не выявила этих нарушений в рекламном ролике и дело закрыли
Дарья Зотеева (Инстасамка)
Дарья Зотеева (Инстасамка) (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении ИП Дарьи Зотеевой (Инстасамка) и Альфа-банка, следует из решения в базе ФАС.

Дело было заведено из-за предполагаемого нарушения закона о рекламе по ч. 6 ст. 5 (недопущение использования в рекламе бранных слов, непристойных образов и т.д.), ч. 1 ст. 28 (содержание в рекламе наименования финансовой организации, оказывающей рекламируемые услуги). Оно касалось распространяемого на YouTube с прошлого ноября ролика «INSTASAMKA — Альфа-Самка».

«Из содержания рассматриваемой рекламы следует, что объектом
рекламирования выступает продукция бренда Альфа-банк. Спорным в рекламируемом объекте <...> является выражение «да, я Альфа-Самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с альфой я богата, я трачу без тормозов», а также спорный образ обращения с [российскими] деньгами», — сказано в решении.

В этом не нашли нарушений указанных выше статей, поэтому производство по возбужденному в мае делу было прекращено.

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В прошлом году телеграм-канал Mash сообщал о блокировке счетов Инстасамки Федеральной налоговой службой (ФНС). В том же месяце, писал телеграм-канал, она погасила долг перед налоговой в размере 690 тыс. руб. В минувшем мае Mash сообщил, что у блогера образовался новый долг — 52 тыс. руб.

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