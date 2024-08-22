Часть школьников Курской области переведут на дистанционное обучение
Часть школьников Курской области переведут на дистанционный формат обучения, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании по ситуации в приграничных регионах с участием президента Владимира Путина. Трансляцию ведет РБК.
По словам Мантурова, эвакуированные дети «смогут без бюрократии» учиться в том городе, в котором они находятся.
22 августа Путин проводит совещание в режиме видеоконференции, чтобы «обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России».
С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. На совещании 22 августа он заявил, что из приграничных районов Курской области выехали 133 тыс. человек.
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