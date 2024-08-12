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Военная операция на Украине ,  
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Смирнов рассказал, что приграничные села Курской области занимают военные

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Приграничные села в Курской области опустели, их заняли военные, доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину на оперативном совещании в понедельник.

«Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», — сказал Смирнов.

Он уточнил, что принудительного отселения нет, в селах продолжают работать магазины. Однако власти региона были вынуждены запретить торговлю алкоголем и продолжают следить за случаями мародерства.

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Минобороны заявило 12 августа о переброске в Курскую область дополнительных сил и средств для усиления группировки войск и формирования резервов.

В министерстве добавили, что ведется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов, на автомобильные тралы загружается тяжелая гусеничная техника.

С 6 августа в приграничных районах региона — Суджанском и Кореневском — идут бои после прорыва границы украинской армией. Как заявил врио губернатора области Алексей Смирнов, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов.

В результате атак ВСУ на территории области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе десять детей, уточнил врио.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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