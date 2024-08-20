Рада приняла закон о выдаче вида на жительство наемникам ВСУ

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Верховная рада приняла законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Об этом сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

По ее словам, в поддержку законопроекта выступили 315 депутатов (всего в Раде 450 мест).

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, которые участвуют в боях на стороне Украины, могут «получать вид на жительство или иммигрировать, даже если их документы просрочены», «право на временное проживание» получит и их семья. Также, согласно закону, они могут сдать экзамен, необходимый для получения ВНЖ в течение двух лет после отмены военного положения.

Кроме того, закон вводит требование для граждан России и Белоруссии, ставших украинцами, отказаться от иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения. Согласно документу, рассмотрение заявлений о приобретении гражданства от россиян до окончания года после отмены военного положения будет приостановлено.