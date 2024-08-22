Финляндия заявила, что не будет участвовать во встречах ЕС в Будапеште

Фото: Анатолий Мальцев / ТАСС

Финляндия подтвердила отказ участвовать в неофициальных встречах Евросоюза (ЕС), которые проводит Венгрия во время ее председательства в Совете ЕС. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

Такое решение было принято на заседании финского министерского комитета по делам Европейского союза 22 августа.

«Это означает, что министры или политические государственные секретари не присутствуют на заседаниях, но на них направляются официальные представители», — уточняется в сообщении.

В июле 2024 года Финляндия уже заявляла об отказе приехать в Будапешт для неформальных встреч в рамках работы Евросоюза.

Свое решение правительство объяснило тем, что сейчас приоритетом для Финляндии остается поддержка Украины. Финляндия в этом вопросе, по словам правительства, «едина со странами Северной Европы и Балтии».

Ожидается, что в Будапеште 28–29 августа пройдет неформальный саммит глав внешнеполитических ведомств ЕС.

11 июля Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона сообщил, что министры самой Швеции, а также Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы пропустят неофициальные встречи в Венгрии на первом этапе ее шестимесячного председательства в ЕС этим летом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал их отказ от визитов «дурным вкусом».

Также 63 депутата Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС. Поводом для бойкота стала «мирная миссия» Орбана, в рамках которой он посетил Москву. В ЕС предупреждали, что Венгрия не может действовать от лица объединения.