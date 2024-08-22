Правительство Бангладеш решило аннулировать диппаспорт экс-премьера
Дипломатический паспорт бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, которая улетела в Индию, будет аннулирован. Такое решение приняло временное правительство страны, сообщает газета The Hindu со ссылкой на заявление МВД Бангладеш.
Это означает, что документ, которым экс-премьер воспользовалась, когда уезжала в день отставки в Индию, будет недействителен. Дипломатические паспорта также аннулируют у всех членов парламента от ее партии «Авами лиг».
«Служба безопасности Министерства внутренних дел приняла это решение [аннулировать паспорта] после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и уже предупредила все эмиграционные пункты страны», — написала газета.
В Бангладеш в конце июля начались протесты. Их участники требуют ликвидировать «дискриминационную» систему квот в стране из-за большого количества квот на госдолжности.
21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на эти должности, однако протесты все равно продолжились. 5 августа на их фоне Хасина ушла в отставку и улетела в Индию.
В этот же день было решено распустить парламент и сформировать временное правительство. Его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.
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