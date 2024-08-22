«Известия» узнали о ГОСТе на школьную форму, который появится в сентябре

Фото: Александр Река / ТАСС

Новый стандарт на школьную форму может быть утвержден в сентябре 2024 года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Росстандарта Антона Шалаева.

В марте 2024 года Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт школьной формы. В нем были ссылки на недействующие или частично отмененные ГОСТы, он также не соответствовал нормам Евразийского экономического союза, заявили в ведомстве.

По словам Шалаева, для первой редакции исправленного документа было организовано публичное обсуждение.

«Разработчик — Роскачество — к настоящему моменту снял основные противоречия в документе, сейчас, насколько мне известно, неотработанных — лишь единицы. По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утвержден», — рассказал Шалаев.

Разработанный ГОСТ охватывает повседневную и праздничную одежду для школьников, которая должна носить светский характер, причем в стандарте не учитываются обувь и спортивные вещи.

В Роскачестве пояснили, что ребенок обычно проводит в школьной форме около восьми часов, поэтому одежда по стандарту должна хорошо отводить влагу, продуваться, быть устойчивой к механическим воздействиям — как в процессе носки, так и к частым стиркам. Эти параметры учтены в ГОСТе.

В августе 2024 года Роскачество выявило нарушения при пошиве большей части школьной формы, сообщали «Известия» со ссылкой на результаты исследования организации.

Большая часть изученных образцов не соответствовала нормам технических регламентов, например «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Почти треть из них представляла собой фальсификат: в маркировке одежды были обнаружены несоответствия с ее настоящим составом.

Организация передала результаты исследования в Роспотребнадзор и предложила выдать предостережения о недопустимости нарушений, а в некоторых случаях — о приостановке выпуска продукции.