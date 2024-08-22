ОАЭ выдали России обвиняемого в убийстве

Зулумхан Жамалулаев (Фото: Генпрокуратура России)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по требованию Генпрокуратуры России экстрадировали россиянина Зулумхана Жамалулаева, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Компетентные органы ОАЭ удовлетворили запрос об экстрадиции обвиняемого в убийстве. Рейс Абу-Даби — Москва готовится к вылету», — говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Жамалулаева доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола.

Фигурант уголовного дела больше года скрывался за границей. По версии следствия, в мае 2023 года в городе Хасавюрт Дагестана, мужчина, находясь в салоне автомобиля, несколько раз ударил ножом водителя, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии потерпевший от полученных ранений скончался в больнице. Конфликт, считают следователи, произошел «на почве долговых обязательств».

Против Жамалулаева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). В сентябре 2023 года мужчину объявили в международный розыск, а в мае 2024 года в ОАЭ направили запрос об экстрадиции обвиняемого.

8 августа 2024 года Черногория по запросу России экстрадировала обвиняемых в даче взяток россиян Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова, которых задержали на территории страны в марте 2024 года. Тогда же черногорским властям был направлен запрос о выдаче.

Как уточнили в МВД России, всего с сентября 2021 года по апрель 2023 года подозреваемые передали взяток на сумму более 2 млрд руб. Деньги предназначались заместителю директора департамента здравоохранения Брянской области и другим должностным лицам.