 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ОАЭ выдали России обвиняемого в убийстве

Генпрокуратура: ОАЭ экстрадировали обвиняемого в убийстве россиянина
Зулумхан&nbsp;Жамалулаев
Зулумхан Жамалулаев (Фото: Генпрокуратура России)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по требованию Генпрокуратуры России экстрадировали россиянина Зулумхана Жамалулаева, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Компетентные органы ОАЭ удовлетворили запрос об экстрадиции обвиняемого в убийстве. Рейс Абу-Даби — Москва готовится к вылету», — говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Жамалулаева доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола.

Фигурант уголовного дела больше года скрывался за границей. По версии следствия, в мае 2023 года в городе Хасавюрт Дагестана, мужчина, находясь в салоне автомобиля, несколько раз ударил ножом водителя, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии потерпевший от полученных ранений скончался в больнице. Конфликт, считают следователи, произошел «на почве долговых обязательств».

Против Жамалулаева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). В сентябре 2023 года мужчину объявили в международный розыск, а в мае 2024 года в ОАЭ направили запрос об экстрадиции обвиняемого.

В США экстрадировали арестованного на Кипре россиянина
Политика
Фото: Zuma / ТАСС

8 августа 2024 года Черногория по запросу России экстрадировала обвиняемых в даче взяток россиян Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова, которых задержали на территории страны в марте 2024 года. Тогда же черногорским властям был направлен запрос о выдаче.

Как уточнили в МВД России, всего с сентября 2021 года по апрель 2023 года подозреваемые передали взяток на сумму более 2 млрд руб. Деньги предназначались заместителю директора департамента здравоохранения Брянской области и другим должностным лицам.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Генпрокуратура ОАЭ убийство уголовное дело Россия
Материалы по теме
В США экстрадировали латвийца по делу об экспорте авиадвигателей в Россию
Политика
В США экстрадировали арестованного на Кипре россиянина
Политика
В Россию из Черногории экстрадировали обвиняемых в даче взяток россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды с доходностью 1,38%Инвестиции, 10:11
Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом отравлении во ВладивостокеОбщество, 10:10
«Как скажешь, босс»: почему западные управленцы терпят провал в ИндииPro, 10:09
В Днепре подожгли военный автомобильПолитика, 10:08
В пермском Кизеле произошел взрыв газа в жилом домеОбщество, 10:04
Разгромленная в России сборная Колумбии оказалась ненастоящейСпорт, 10:01
В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жильеНедвижимость, 10:00
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
ФСБ задержала молдаванина в Крыму по делу о подрыве водонасосной станцииПолитика, 09:54
Продажи алкоголя в магазинах duty free вернулись на допандемийный уровеньВино, 09:53
Минздрав дал ветеранам право проходить медосмотры без очередиОбщество, 09:52
В Курске и Курчатове установят железобетонные укрытияПолитика, 09:51
Хакеры научились подделывать Wi-Fi в самолетах. Как не попастьсяPro, 09:40
«Известия» узнали о ГОСТе на школьную форму, который появится в сентябреОбщество, 09:38
Волгоградские власти рассказали о последствиях атаки дроновПолитика, 09:37