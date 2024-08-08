В Россию из Черногории экстрадировали обвиняемых в даче взяток россиян

Маркус и Ушкалов подозреваются в даче взяток на 2 млрд руб. должностным лицам депздрава Брянской области за обеспечение контрактов на поставку лекарств. Они бежали год назад, но были объявлены в розыск и арестованы в Черногории

Из Черногории в Россию экстрадировали двух россиян, Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова, находившихся в розыске по обвинению в даче взяток должностному лицу, сообщила Генпрокуратура.

По версии следствия, в период с сентября 2021-го по апрель 2023 года обвиняемые, будучи на руководящих должностях в одной из фармацевтических компаний, через посредника передавали взятки должностным лицам системы здравоохранения Брянской области за обеспечение регулярного и систематического заключения с фирмой договоров поставок лекарственных препаратов.

После раскрытия преступной схемы Маркус и Ушкалов, как заявили в прокуратуре, скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в международный розыск. В марте 2024 года их задержали на территории Черногории, после чего черногорским властям был направлен запрос о выдаче. «В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола обвиняемые будут доставлены в Москву транзитом через Турецкую Республику», — добавили в прокуратуре.

Максимальное наказание по чч. 4, 5 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном, крупном и особо крупном размерах) предусматривает до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Как уточнили в МВД России, всего с сентября 2021 года по апрель 2023 года подозреваемые передали взяток на сумму более 2 млрд руб. Деньги предназначались заместителю директора департамента здравоохранения Брянской области и другим должностным лицам. «Сегодня в аэропорту города Подгорицы злоумышленники (были) переданы представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — указали в МВД.

В августе 2023 года глава Национального центрального бюро Интерпола МВД Валерий Калачев сообщил, что после начала военных действий на Украине в 2022 году некоторые страны, которые российские власти считают недружественными, начали обсуждать исключение России из организации. По словам Калачева, на эту тему продолжаются «закулисные дебаты», хотя устав Интерпола не предусматривает процедуру исключения.

Несмотря на этого, по линии Интерпола за последние годы России были переданы десятки находившихся в розыске россиян. Среди них — мужчина, пытавшийся продать место депутата в Госдуме за 5 млн руб. Его имя не раскрывалось. 2 августа сербские правоохранители передали подозреваемого сотрудникам российского подразделения Интерпола, а также работникам ФСИН. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.