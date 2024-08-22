В Думу внесут проект о лишении мигрантов паспорта за сексуальное насилие

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает лишать мигрантов российского гражданства за сексуальное насилие, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Авторами проекта стали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду». В пояснительной записке они уточнили, что законопроектом собираются расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства. Помимо сексуального насилия, предлагается лишать паспорта России за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти.

В настоящий момент мигранты могут лишиться приобретенного гражданства за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, распространение фейков о российской армии и др. Также паспорта лишают за диверсионную деятельность, шпионаж и государственную измену.

В июле Следственный комитет предложил лишать паспорта натурализованных граждан в случае приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Нелегальное нахождение в России предложили признать отягчающим обстоятельством.