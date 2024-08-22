 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В Думу внесут проект о лишении мигрантов паспорта за сексуальное насилие

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает лишать мигрантов российского гражданства за сексуальное насилие, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Авторами проекта стали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду». В пояснительной записке они уточнили, что законопроектом собираются расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства. Помимо сексуального насилия, предлагается лишать паспорта России за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти.

ЛДПР предложит запретить семьям трудовых мигрантов переезжать за ними
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

В настоящий момент мигранты могут лишиться приобретенного гражданства за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, распространение фейков о российской армии и др. Также паспорта лишают за диверсионную деятельность, шпионаж и государственную измену.

В июле Следственный комитет предложил лишать паспорта натурализованных граждан в случае приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Нелегальное нахождение в России предложили признать отягчающим обстоятельством.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госдума Справедливая Россия мигранты российское гражданство
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о вручении повесток десяткам мигрантов в Москве
Политика
МВД доложило о снижении преступности среди мигрантов
Общество
Гражданка России и США получила 12 лет колонии по делу о госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
Захарова увидела русофобию в новых требованиях Латвии к ВНЖ для россиянПолитика, 08:33
«Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии заводаБизнес, 08:30
В Думу внесут проект о лишении мигрантов паспорта за сексуальное насилиеОбщество, 08:21
В США экстрадировали латвийца по делу об экспорте авиадвигателей в РоссиюПолитика, 08:20
2500 или 2000 пунктов. До какой отметки может рухнуть индекс МосбиржиPro, 08:16
Аэропорт Волгограда остановил прием и вылет рейсов после атаки дроновОбщество, 08:07
Над шестью регионами России ночью сбили 28 дроновПолитика, 08:03
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Над Курской областью сбили две ракеты и беспилотник ВСУПолитика, 08:00
AstraZeneca оспорила патент на аналог своего лекарства от рака «Тагриссо»Бизнес, 08:00
Британские ВМС сообщили о пяти взрывах рядом с судном у берегов ЙеменаПолитика, 07:34
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:30
В Волгограде сообщили об атаке дронов и пожаре на военном объектеПолитика, 07:30
Еда обогнала гаджеты и одежду по объему покупок в интернете. ИнфографикаТехнологии и медиа, 07:01
Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевойФинансы, 07:00