Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35 C и F/A-18 Block III вошел в зону Вооруженных сил США, отвечающих за свои войска на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенный истребителями F-35 C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США», — говорится в сообщении.

Центральное командование США отвечает за управление американскими войсками в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

Авианосец сопровождается 21-й эскадрильей эсминцев и 9-м крылом авианосцев.

На Ближнем Востоке уже находится американский авианосец Theodore Roosevelt. Кроме того, 11 августа Пентагон сообщил о планах направить в регион оснащенную крылатыми ракетами атомную подводную лодку USS Georgia на фоне эскалации.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после того, как Иран пообещал атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Издание Axios писало, что США рассчитывают заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время и удержать Иран от атаки на Израиль.