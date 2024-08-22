Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток
Американский авианосец Abraham Lincoln с истребителями F-35 C и F/A-18 Block III вошел в зону Вооруженных сил США, отвечающих за свои войска на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
«Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенный истребителями F-35 C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США», — говорится в сообщении.
Центральное командование США отвечает за управление американскими войсками в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.
Авианосец сопровождается 21-й эскадрильей эсминцев и 9-м крылом авианосцев.
На Ближнем Востоке уже находится американский авианосец Theodore Roosevelt. Кроме того, 11 августа Пентагон сообщил о планах направить в регион оснащенную крылатыми ракетами атомную подводную лодку USS Georgia на фоне эскалации.
Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после того, как Иран пообещал атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Издание Axios писало, что США рассчитывают заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время и удержать Иран от атаки на Израиль.
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