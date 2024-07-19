Маск заявил о «крупнейшем провале в истории IT» после сбоя в Microsoft

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел сбой, пользователи сообщали о появлении ошибки BSOD («синий экран смерти»). Была нарушена работа авиаперевозчиков, аэропортов, СМИ, банков по всему миру

Фото: Bing Guan / Reuters

Миллиардер Илон Маск (богатейший человек мира, Forbes оценивает его состояние в $250,3 млрд) назвал сбой компьютерных систем Microsoft по всему миру «крупнейшим провалом в истории IT». Об этом он написал в соцсети X.

Утром 19 июля (по московскому времени) в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой. Пользователи сообщали о появлении ошибки BSOD («синий экран смерти») на устройствах с Windows 10. В компании пояснили, что сбой начался накануне из-за «изменения конфигурации в части <...> внутренних рабочих нагрузок Azure», которое «вызвало перебои между ресурсами хранения и вычислений, что привело к сбоям подключения, затронувшим службы Microsoft 365, зависящие от этих подключений». Причиной неполадок стало обновление антивирусной программы компании Crowdstrike.

Сбой нарушил работу авиаперевозчиков, аэропортов, СМИ, банков по всему миру. Так, крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines объявили о приостановке полетов, была нарушена работа аэропортов Сиднея и аэропорта Берлин — Бранденбург.

Британский железнодорожный оператор Southern Railway предупредил о возможной отмене поездов, поскольку «в некоторых местах [невозможно] получить доступ к схемам движения поездов». Телекомпания Sky News была вынуждена прервать прямой эфир. Перебои наблюдались на Лондонской фондовой бирже, пользователи сообщали о проблемах у Lloyds Bank, платежных систем Visa и Mastercard. В Израиле сбой затронул работу банков, почты и больниц.

В 13:30 мск в Microsoft заявили, что основная причина сбоя устранена, но некоторые IT-системы все еще могут сталкиваться с проблемами.

В Минцифры сообщили РБК, что информации о сбоях систем в российских аэропортах не поступало. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с РБК объяснил, что Россию сбой не затронул, так как в стране практически нет решений CrowdStrike. Microsoft отключила большинство российских клиентов от Azure год назад из-за санкций.