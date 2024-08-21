Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

Гладков сообщил, что над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Информации о пострадавших и разрушениях в данный момент нет. Все оперативные и аварийные службы работают», — уточнил он.

Перед этим в Белгородской области действовала ракетная опасность.

В Курской области с 6 августа идут бои между российской и украинской армиями. Одновременно с этим обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области усилились. Гладков заявил об «активности врага» на границе Краснояружского района. С 15 августа в Белгородской области вслед за Курской ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

В небе над регионом практически ежедневно сбивают беспилотники.