Гладков сообщил, что над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Информации о пострадавших и разрушениях в данный момент нет. Все оперативные и аварийные службы работают», — уточнил он.
Перед этим в Белгородской области действовала ракетная опасность.
В Курской области с 6 августа идут бои между российской и украинской армиями. Одновременно с этим обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области усилились. Гладков заявил об «активности врага» на границе Краснояружского района. С 15 августа в Белгородской области вслед за Курской ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
В небе над регионом практически ежедневно сбивают беспилотники.
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