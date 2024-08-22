Почти треть россиян заявили о готовности к миграции ради работы
Почти треть (30%) участников опроса, который провел сервис «Авито Работа», заявили о готовности переехать в другой город ради работы. Причем 11% респондентов активно интересуются трудоустройством в других городах.
В опросе участвовали 10 тыс. совершеннолетних россиян, его результаты есть у РБК.
Среди россиян, имеющих опыт работы, 32% уже переезжали ради карьеры в другой город, почти каждый пятый — несколько раз.
Среди тех, кто уже переезжал в другой город ради работы, больше всего представителей сферы строительства и недвижимости (48%), автомобильного бизнеса (42%), банков и инвестиций (42%), искусства, развлечений и масс-медиа (40%).
Основные стимулы для переезда в другой город ради работы:
- 70% — высокая зарплата и бонусы;
- 51% — оплачиваемое компанией жилье или компенсация аренды;
- 42% — помощь в обустройстве на новом месте;
- 41% — возможности для карьерного роста и развития.
Ранее эксперты сервиса выяснили, что в среднем стаж работы россиянина в одной компании в 2024 году составляет пять с половиной лет.
Дольше всего опрошенные работают в одной организации в таких сферах, как образование и наука (7,1 года), бухгалтерия и финансы (6,8 года), медицина (6,1 года), производство и промышленность (6 лет), традиционная торговля (5 лет), юриспруденция (4,8 года), искусство, развлечения, IТ и автомобильный бизнес (по 4,7 года в каждом).
Больше десяти лет в одной компании работают 23% респондентов. 18% выбрали вариант 3–4 года, по 17% — менее года и до трех лет, 5–7 лет работают 14% опрошенных, 7–10 лет — 11%.
Большинство россиян (61%) заявили, что довольны текущим местом работы. 31% отметили, что относятся к работе нейтрально, в ней есть и плюсы, и минусы. 8% указали, что им не нравится их работа.
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