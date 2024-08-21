СК попросил арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИН

Алексей Тимченко (Фото: fsin.gov.ru)

Следствие просит арестовать начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко, сообщили РБК в пресс-службе Замоскворецкого районного суда.

«Ходатайство только поступило [в суд]», — уточнили в пресс-службе.

ФСИН сообщила о задержании начальника управления цифровой трансформации накануне, 20 августа. Как уточнили в службе, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

Тогда ведомство не назвало имени задержанного, однако на сайте говорилось, что направление возглавляет Тимченко. В настоящее время на сайте указан врио начальника — полковник внутренней службы Сергей Лебедев.

Управление цифровой трансформации ФСИН было создано указом президента весной 2022 года. Оно должно заниматься методическим обеспечением и координацией цифровой трансформации, информатизации деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.