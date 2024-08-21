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ФСИН опровергла сообщения об освобождении «Домодедовского упыря» Продана

Иван Продан
Иван Продан (Фото: Скриншот из телепередачи «Криминальная Россия»)

Информация об освобождении приговоренного к 25 годам заключения за убийства Ивана Продана не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что серийный убийца Продан, получивший прозвище «Домодедовский упырь», отсидел полный срок и вышел на свободу в конце апреля. При этом он не встал на учет в отделе МВД по месту проживания.

«Осужденный был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — говорится в сообщении ФСИН.

Преступника направили в Молдавию в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, добавили в ведомстве. Документ был подписан в 1983 году рядом стран, в том числе членами Совета Европы.

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Продан приехал в Россию в 1992 году. Через семь лет его задержали по подозрению в убийствах. Московский областной суд признал его виновным в пяти убийствах, 17 изнасилованиях и грабежах, большинство из которых он совершил в Подмосковье. Маньяка приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

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