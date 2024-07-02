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Мособлсуд дал 19 лет убийце матери с дочкой в Подмосковье

Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии за убийство знакомой с дочкой

Московский областной суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима за убийство матери с дочкой в ДНР, сообщила прокуратура Подмосковья.

Региональный главк Следственного комитета сообщил об аресте обвиняемого в двойном убийстве, совершенном в 2016 году в городе Телешово Дмитровского городского округа. По данным следователей, Алексей Резников в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в знакомую, затем убил ее семилетнюю дочку, а тела закопал на участке и скрылся. Неизвестного объявили в федеральный розыск и задержали через семь лет в ДНР.

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Резникова признали виновным по п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору. «Суд приговорил Резникова к 19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — уточнили в прокуратуре.

Как уточняет «РИА Новости», с 26 на 27 сентября 2016 года у супруги Резникова на почве ревности произошел конфликт с женщиной, которая находилась с ними и своей семилетней дочкой в Телешово. Во время ссоры Резников выстрелил в голову, как выяснилось, любовнице, а его жена задушила дочку потерпевшей. Супруга Резникова находится в международном розыске.

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Теги
Московская область прокуратура Следственный комитет убийство ДНР
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