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Политика ,  
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Концерн Rheinmetall не смог поставить Польше 50 тыс. снарядов

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall не выполнил контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на польское агентство по вооружениям.

По информации издания, стороны подписали документ вскоре после начала боевых действий на Украине. «Контракт расторгнут 20 июля 2023 года из-за проблем, связанных с реализацией контракта субподрядчиком Rheinmetall», — сообщили Rzeczpospolita в агентстве.

Как пишет издание, южноафриканская «дочка» концерна — Rheinmetall Denel Munition — должна была поставить Польше 50 тыс. боеприпасов, однако не смогла получить лицензию на экспорт от правительства ЮАР. Местные власти опасались, что снаряды перенаправят на Украину.

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Фото: Omar Marques / Getty Images

Rzeczpospolita отмечает, что в настоящее время Польша не может самостоятельно производить 155-мм боеприпасы. Оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa может производить около 30 тыс. снарядов калибра 155 мм в год, однако при условии поставок от субподрядчиков.

Польша активизировала усилия по модернизации армии и нарастила затраты на оборону. Так, в 2024 году Варшава планирует потратить около 4% ВВП на военные нужды, а в 2025-м — 5%. «Мы больше не живем в условиях вечного мира после окончания холодной войны», — отметил глава польского МИДа Радослав Сикорский.

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