Премьер Китая Ли Цян посетит Россию и Белоруссию в августе

Ли Цян (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Китая Ли Цян приедет с официальным визитом в августе Россию и Белоруссию, сообщает интернет-издание ifeng.com со ссылкой на заявление официального представителя китайского МИДа Мао Нин.

Ли Цян пробудет в России с 20 по 23 августа по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина, уточнила Мао Нин. По ее словам, цель визита китайского премьера — председательство на 29-й регулярной встрече премьеров двух стран.

Кроме того, Ли Цян намерен посетить Белоруссию по приглашению премьер-министра Романа Головченко, сказала представитель китайского внешнеполитического ведомства.

В мае в Пекине с визитом побывал российский президент Владимир Путин. Его визит был приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По итогам переговоров была опубликована декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами.