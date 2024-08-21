Комитет Думы поддержит после доработки закон о выплатах за долгий брак
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит законопроект о выплатах супругам, состоящих в браке 20 и более лет, сообщила «РИА Новости» председатель комитета Нина Останина.
Накануне председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что этот законопроект доработают к осенней сессии Госдумы. По его словам, изменения коснутся механизма выплат — их будут перечислять либо на счет одному из супругов, либо делить между ними.
«Будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит», — сказала Останина.
Законопроект внесли в нижнюю палату парламента в январе. В пояснительной записке авторы отметили отсутствие на федеральном уровне материального поощрения института брака, «переживающего не лучшие времена». В настоящее время выплаты за долгий брак предусмотрены в нескольких российских регионах, однако они предусмотрены для пар, проживших вместе полвека.
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