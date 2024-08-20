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Новые законы в России ,  
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В Думе решили доработать проект о выплатах супругам за 20 лет брака

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Авторы предложения о государственных выплатах семейным парам, которые на протяжении многих лет состоят в официальном браке, планируют доработать законопроект к осени 2024 года, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект предусматривает начисление денежных средств российским гражданам, которые 20 и более лет состоят в непрерывном браке.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

«Нам предстоит проработать механизм выплаты», — рассказал депутат. По его словам, выплату будут делить между двумя супругами, либо перечислять ее одному из них на счет, приложенный к заявлению.

Нилов уточнил, что «устранить недостатки» законопроекта планируют к осенней сессии Госдумы.

Предложение о выплатах супругам за длительный брак внесли в Госдуму в январе 2024 года. Его авторами выступили несколько депутатов, в том числе Ярослав Нилов, а также член Совета Федерации Елена Афанасьева. В пояснительной записке к законопроекту они отметили отсутствие на федеральном уровне материального поощрения института брака, «переживающего не лучшие времена». Тогда датой вступления закона в силу назвали 1 июля 2024 года.

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законопроект брак выплаты Ярослав Нилов
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