Экс-партнера братьев Скигиных по конопле заочно арестовали

Тверской суд Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора агропромышленного холдинга «Коноплекс» Романа Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Белоусову вменяют мошенничество в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее источники РБК сообщили, что Белоусова объявили в федеральный розыск. Предположительно, предприниматель скрылся за рубежом. Он был бизнес-партнером братьев Евгения и Михаила Скигиных по нескольким проектам. В 2015 году Белоусов вместе с Евгением Скигиным основал компанию «Коноплекс», которой принадлежали крупнейшие в России поля конопли. С 2021 года он находился в корпоративном конфликте с Белоусовым, передал РБК его представитель.