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Общество ,  
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В Дагестане установили причины смерти умершего в июле в РОВД военного

Глава ОНК: участник спецоперации умер в ОВД Махачкалы из-за асфиксии
Фото: khadulaev / Telegram
Фото: khadulaev / Telegram

Судебно-медицинская экспертиза показала, что умерший в июле в отделе полиции в Махачкале участник спецоперации Ахмед Джабраилов скончался в результате механической асфиксии. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале.

«Смерть Джабраил Ахмеда и Исмаиловича наступила в результате механической асфиксии сдавливание груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования», — приводит он слова из заключения судебно-медицинской экспертизы (орфография и пунктуация сохранены. — РБК).

Хадулаев подчеркнул, что при исследовании крови, мочи, желчи, печени, легких, головного мозга и почек не были обнаружены опиаты, их метаболиты и сопутствующие вещества, в крови и моче не нашли и этилового спирта.

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Мужчину 1976 года рождения задержали 9 июля и доставили в Советский РОВД. Он умер «буквально через 5–7 минут после того, как его доставили в отдел полиции».

27 июля Хадулаев разместил видео с избиением военного. На первом ролике двое полицейских затаскивают в комнату мужчину в наручниках и усаживают на стул, тот падает на пол. На следующей записи задержанный лежит лицом в пол, один из сотрудников полиции садится на него сверху, придавливает ногой и наносит несколько ударов.

В начале августа уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Запир Алхасов взял на контроль дело о гибели военного. В СУ СК по Дагестану заявили, что устанавливают обстоятельства смерти местного жителя, доставленного в отдел полиции Советского района УМВД по Махачкале «за нарушение общественного порядка».

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Дагестан РОВД судмедэкспертиза
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