Глава ОНК Дагестана опубликовал видео избиения умершего в РОВД военного

Участника военных действий на Украине задержали 9 июля и доставили в Советский РОВД в Махачкале. В тот же день он умер. На видео один из сотрудников полиции наносит несколько ударов задержанному, а другой бьет его электрошокером

Ахмед Джабраилов (Фото: khadulaev / Telegram)

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал в телеграм-канале видео с камер наблюдения из отдела полиции в Махачкале, где умер участник военных действий на Украине, боец штурмовой бригады спецназа «Ахмат» Ахмед Джабраилов.

Мужчину 1976 года рождения задержали 9 июля и доставили в Советский РОВД. «Воевал достойно, был контужен. Приехал на побывку и вот...» — написал Хадулаев.

«Вроде в начале все спокойно. Но потом…Ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть недоумком, что бы коленями давить на него да еще будучи таким здоровым сотрудником? Он дрыгает ногами, ему плохо, а другой сотрудник его электрошокером «успокаивает»…А врачи, пол-часа перчатки одевают, вместо срочной помощи», — описал глава ОНК происходящее на записях (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК).

На первом видео двое полицейских затаскивают в комнату мужчину в наручниках и усаживают на стул, тот падает на пол. На следующей записи задержанный лежит лицом в пол, один из сотрудников полиции садится на него сверху, придавливает ногой и наносит несколько ударов. К нему присоединяется второй. В помещение заходят еще несколько полицейских, один из них бьет мужчину электрошокером, а другие его удерживают. Через какое-то время задержанный перестает двигаться. На еще одном видео в комнату заходят медики.

РБК направил запрос уполномоченному по правам человека в Дагестане и обратился за комментарием в МВД по региону.

Изначально, 9 июля, Хадулаев сообщал в телеграм-канале, что в тот день вечером в здании Советского РОВД умер доставленный туда участник военной операции родом из села Бутри Акушинского района Дагестана А. Джабраилов 1976 года рождения. По словам главы ОНК, еще дома военнослужащий «вел себя неадекватно». «Родители его успокоить не могли, так как, предположительно, он был под наркотическими веществами», — рассказывал Хадулаев, добавив, что приехавшая в отдел полиции скорая лишь констатировала его смерть. «Есть информация, что он причинил травму и сотруднику полиции. Поломал руку. Полицейскому наложили гипс», — писал он.

Позднее Хадулаев сообщил, что смерть задержанного «наступила буквально через 5–7 минут после того, как его доставили в отдел полиции».

В СУ СК по Дагестану заявляли, что устанавливают обстоятельства смерти местного жителя, доставленного в отдел полиции Советского района УМВД по Махачкале «за нарушение общественного порядка». «По данному факту организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти доставленного. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорили там.

Хадулаев упомянул о смерти от пыток в этом же РОВД задержанного Курбана Далгатова в январе 2023 года. По этому делу проходят 11 сотрудников полиции. В июле этого года оно было передано в суд.