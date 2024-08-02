Омбудсмен Дагестана взял на контроль смерть избитого в РОВД военного

Запир Алхасов (Фото: dagombu.ru)

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Запир Алхасов взял на контроль дело о гибели в отделе полиции в Махачкале участника военных действий на Украине, бойца штурмовой бригады спецназа «Ахмат» Ахмеда Джабраилова. Об этом омбудсмен сообщил РБК.

Мужчину 1976 года рождения задержали 9 июля и доставили в Советский РОВД. Он умер «буквально через 5–7 минут после того, как его доставили в отдел полиции», сообщил ранее глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Информация по факту смерти 09.07.2004 доставленного в отдел полиции по Советскому району г. Махачкалы участника СВО (специальной военной операции. — РБК) Ахмеда Джабраилова находится на моем контроле», — говорится в ответе Алхасова за запрос РБК.

Он также добавил, что, по его информации, следствие по-прежнему ведет проверку по обстоятельствам смерти Джабраилова, и она еще не завершена.

Омбудсмен заверил, что после опубликования видео, на котором видно применение насилия к Джабраилову, он направил в следственное управление Следственного комитета обращение с просьбой установить «в полном объеме все обстоятельства произошедшего, дачи квалифицированной правовой оценки действиям сотрудников полиции».

Видео 27 июля разместил Хадулаев. На первом ролике двое полицейских затаскивают в комнату мужчину в наручниках и усаживают на стул, тот падает на пол. На следующей записи задержанный лежит лицом в пол, один из сотрудников полиции садится на него сверху, придавливает ногой и наносит несколько ударов.

К нему присоединяется второй. В помещение заходят еще несколько полицейских, один из них бьет мужчину электрошокером, а другие его удерживают. Через какое-то время задержанный перестает двигаться. На еще одном видео в комнату заходят медики.

В СУ СК по Дагестану заявили, что устанавливают обстоятельства смерти местного жителя, доставленного в отдел полиции Советского района УМВД по Махачкале «за нарушение общественного порядка».