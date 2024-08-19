Глава запорожской администрации от Киева сообщил о 333 ударах по региону
Российские военнослужащие в течение прошедших суток более 300 раз нанесли по Запорожской области удары, в результате которых повреждены объекты местной инфраструктуры, сообщил утром 19 августа в своем телеграм-канале назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.
«333 раза били по 10 населенным пунктам Запорожской области», — написал он.
Речь идет об атаках 223 российских беспилотников по населенным пунктам Гуляйполе, Новоандреевка, Работино, Малая Токмачка, Левадное, Малиновка и Николаевка, уточнил Федоров.
Кроме того, по его словам, российские войска 104 раза обстреляли Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Долинку и Левадное. Также Федоров сообщил об авиационных ударах по Каменскому и Гуляйполю и четырех обстрелах реактивной системой залпового огня (РСЗО) Работино и Левадного.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В 2022 году по итогам референдумов Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России. Однако на данный момент Киев контролирует часть Запорожской области. Административным центром подконтрольной России части региона является город Мелитополь.
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