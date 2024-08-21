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Общество ,  
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Спасатели усомнились, что пропавшие при крушении яхты в Италии живы

Вероятности найти живыми пропавших при крушении суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии нет, сообщил сотрудник береговой охраны Винченцо Дзагаролу. Его слова приводит The Guardian.

«Никогда не говори никогда, но разумно было бы ответить, что нет», — ответил он на вопрос о вероятности того, живы ли пропавшие без вести. По словам Дзагаролу, спасатели предполагают, что они могли не успеть выбраться из лодки.

Директор водолазного управления пожарной охраны Италии Джузеппе Петроне рассказал, что команда водолазов нашла пробоину в корпусе яхты и работает над тем, чтобы попасть внутрь и добраться до кают.

Почему затонула суперъяхта Bayesian с мультимиллионером на борту
Политика
Спасатели работают в районе, где затонула яхта&nbsp;Bayesian

Яхта затонула 19 августа во время шторма у берегов Палермо. На борту были десять членов экипажа и 12 пассажиров, из них 15 человек, включая годовалого ребенка, были спасены. Спасатели также нашли тело одного человека — шеф-повара яхты.

Спасатели усомнились, что пропавшие при крушении яхты в Италии живы
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В настоящее время без вести пропавшими считаются шесть человек. Среди них — «британский Билл Гейтс» Майк Линч, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт из британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло.

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Италия Сицилия яхта
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