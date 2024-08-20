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Выжившая при крушении яхты в Италии рассказала о спасении годовалой дочки

Шарлотта Голунски
Шарлотта Голунски (Фото: charlotte.golunski / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Одна из пассажирок потерпевшей крушение у берегов Сицилии яхты Шарлотта Голунски рассказала, что при шторме удерживала свою годовалую дочь Софию над волнами, чтобы та не утонула. Ее слова приводит агентство ANSA.

«На две секунды я потеряла девочку в воде, но затем сумела удержать ее над волнами», — сказала женщина. «Я держала ее на плаву изо всех сил, вытянув руки вверх, чтобы она не утонула», — добавила Голунски в разговоре с La Repubblica. Позднее обеих подобрали на спасательной шлюпке.

В настоящее время женщина с дочерью находится в больнице в Палермо. Ее мужу Джеймсу Эмсли также удалось выжить при крушении, он находится в другом медицинском учреждении, добавляет ANSA.

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Джонатан Блумер

Cуперъяхта Bayesian затонула во время торнадо у берегов Палермо. На борту были десять членов экипажа и 12 пассажиров — граждане Канады, США, Великобритании и Новой Зеландии.

В частности, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло оказались в числе пропавших без вести после крушения.

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Италия Сицилия яхта
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