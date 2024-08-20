Выжившая при крушении яхты в Италии рассказала о спасении годовалой дочки
Одна из пассажирок потерпевшей крушение у берегов Сицилии яхты Шарлотта Голунски рассказала, что при шторме удерживала свою годовалую дочь Софию над волнами, чтобы та не утонула. Ее слова приводит агентство ANSA.
«На две секунды я потеряла девочку в воде, но затем сумела удержать ее над волнами», — сказала женщина. «Я держала ее на плаву изо всех сил, вытянув руки вверх, чтобы она не утонула», — добавила Голунски в разговоре с La Repubblica. Позднее обеих подобрали на спасательной шлюпке.
В настоящее время женщина с дочерью находится в больнице в Палермо. Ее мужу Джеймсу Эмсли также удалось выжить при крушении, он находится в другом медицинском учреждении, добавляет ANSA.
Cуперъяхта Bayesian затонула во время торнадо у берегов Палермо. На борту были десять членов экипажа и 12 пассажиров — граждане Канады, США, Великобритании и Новой Зеландии.
В частности, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и эксперт британской юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло оказались в числе пропавших без вести после крушения.
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