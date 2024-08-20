Алаудинов назвал цель атаки ВСУ на мосты в Курской области

Подрыв одного из мостов через реку Сейм на прошлой неделе подтверждал врио главы Курской области. По словам Алаудинова, организованы в том числе водные переправы, есть катеры для помощи подразделениям на другой стороне реки

Мост через реку Сейм в Глушковском районе после украинского удара в Курской области (Фото: Planet Labs Inc. / Reuters)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы отрезать от поддержки российские подразделения на другой стороне реки, заявил в эфире телеканала «Россия 1» замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, военное руководство отреагировало на ситуацию, и были организованы в том числе водные переправы. «То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем. Мы можем в любое время перекинуть и понтонный мост, и есть у нас множество катеров... для того, чтобы ребятам помогать», — сказал он, отвечая на вопрос телеведущей Ольги Скабеевой о подрыве мостов через реку Сейм в Курской области.

Говоря о ситуации в приграничных районах Курской области в целом, Алаудинов сказал, что «противник по всему периметру остановлен», передовые эшелоны ВСУ уничтожены, сейчас «зачищаются некоторые населенные пункты».

«Как я уже сказал ранее, блицкриг не удался, стратегические объекты не взяты, Курск не взят, и они остановлены на том участке, где им, в принципе, будет не очень выгодно [обороняться]. Вот сейчас они начали активно закапываться, им не очень выгодно будет даже обороняться», — сказал он.

ВСУ прорвались через границу и вошли в приграничные районы Курской области 6 августа. С тех пор там продолжаются бои, российские военные отражают атаки ВСУ.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 16 августа сообщил, что украинская армия нанесла удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе региона, переправа оказалась разрушена. С 14 августа в Глушковском районе эвакуируют население, источник ТАСС говорил, что из-за разрушения моста часть жителей района «отрезана от эвакуации наземным способом».