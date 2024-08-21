Аббас отменил ужин в Турции из-за опасения покушения

Махмуд Аббас (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас во время поездки в Турцию отменил ужин с депутатами парламента из-за угрозы покушения со стороны Израиля. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Аббас возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с ХАМАС. Арабские территории в Палестине разделены на две части — сектор Газа контролирует ХАМАС, Западный берег реки Иордан — ФАТХ.

Аббас выступил на внеочередном заседании турецкого парламента 15 августа. Во время выступления он объявил о намерении посетить сектор Газа и Иерусалим вместе с другими членами ФАТХ. После он посетил фотовыставку, посвященную Палестине, и «быстро покинул парламент».

Как отмечает газета, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш планировал устроить ужин в честь Аббаса, однако тот отказался и сказал, что ему нужно добраться до Палестины «до наступления темноты». Hürriyet пишет, что причина этого — опасение покушения на убийство со стороны Израиля.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Иран, ливанская группировка «Хезболла» и ХАМАС возложили вину за это на Израиль и пообещали ответить. Израильская сторона свою причастность не признала.