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Выборы президента США ,  
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Демократы формально утвердили Харрис кандидатом в президенты

Делегаты Демократической партии утвердили Харрис кандидатом в президенты США
Сюжет
Выборы президента США

Камалу Харрис формально утвердили кандидатом в президенты США на съезде Демократической партии, сообщает CNN.

Первое церемониальное голосование началось с родного штата нынешнего американского лидера Джо Байдена — Делавэра. Последние голосования прошли в Калифорнии и Миннесоте, родных штатах Харрис и кандидатом в вице-президенты при ней — губернатора Тима Уолца. Оглашение результатов открытого голосования началось на спортивной арене.

Харрис подключилась к церемонии по видеосвязи из города Милуоки в Висконсине, где она проводит свой третий предвыборный митинг.

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Демократическая партия официально выдвинула Камалу Харрис кандидатом от партии на выборы президента США, которые пройдут в ноябре, 6 августа. Харрис не участвовала во внутрипартийных выборах, по итогам которых, как правило, распределяются голоса делегатов.

Вплоть до 21 июля ведущим и практически безальтернативным кандидатом от Демократической партии был действующий президент США Джо Байден. В этот день он снял свою кандидатуру с выборов под давлением однопартийцев после крайне неудачных дебатов с кандидатом от Республиканской партии, бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Харрис стала первой темнокожей женщиной и первой азиаткой, возглавившей список кандидатов партии, получив 99% голосов демократов. Она выбрала на свой пост губернатора Миннесоты Тима Уолца — он станет вице-президентом, если Харрис победит на ноябрьских выборах.

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Камала Харрис голосование выборы президента США США Демократическая партия США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Тим Уолц фото

Тим Уолц

губернатор Миннесоты, кандидат в вице-президенты США
6 апреля 1964 года
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