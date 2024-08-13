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Военная операция на Украине ,  
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Латвия решила отправить Украине около 500 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Рига подготовила для Киева новый пакет вооружения, в который вошли примерно 500 дронов, сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X.

«Готов следующий пакет дронов! Около 500 беспилотников латвийского производства окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач», — написал глава латвийского оборонного ведомства.

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Как сообщает украинское издание «Европейская правда», беспилотники передадут в рамках «коалиции дронов».

Латвия и Великобритания возглавляют коалицию, которая оказывает Киеву помощь с беспилотниками. В рамках объединения работают более 265 компаний.

В мае Спрудс заявил о планах создать «армию дронов» для поддержки Украины в конфликте с Россией и внедрения беспилотников в собственные вооруженные силы. По его словам, в это планировали вложить €20 млн.

Российские власти осуждают западные страны за поставки оружия Украине, считая, что это свидетельствует об их вовлеченности в конфликт.

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Латвия Украина беспилотники коалиция
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