Латвия решила отправить Украине около 500 беспилотников
Рига подготовила для Киева новый пакет вооружения, в который вошли примерно 500 дронов, сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X.
«Готов следующий пакет дронов! Около 500 беспилотников латвийского производства окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач», — написал глава латвийского оборонного ведомства.
Как сообщает украинское издание «Европейская правда», беспилотники передадут в рамках «коалиции дронов».
Латвия и Великобритания возглавляют коалицию, которая оказывает Киеву помощь с беспилотниками. В рамках объединения работают более 265 компаний.
В мае Спрудс заявил о планах создать «армию дронов» для поддержки Украины в конфликте с Россией и внедрения беспилотников в собственные вооруженные силы. По его словам, в это планировали вложить €20 млн.
Российские власти осуждают западные страны за поставки оружия Украине, считая, что это свидетельствует об их вовлеченности в конфликт.
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область
«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года
Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области
ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»
Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов