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Военная операция на Украине ,  
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Латвия решила создать «армию дронов»

Латвия вложит €20 млн в развитие технологии дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Латвия будет активнее внедрять беспилотники в Вооруженные силы, на эти цели выделят €20 млн. Страна также договорилась с Литвой, Эстонией, Норвегией Финляндией и Польшей сформировать «стену дронов» для охраны границ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Национальные вооруженные силы Латвии будут развивать беспилотные технологии, в это вложат €20 млн, сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

«Видя, насколько важны дроны в военных действиях и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов», — сказал Спрудс (цитата по Delfi).

По словам министра, это значит, что Латвия будет не только снабжать дронами Украину, но и активнее внедрит их в собственные Вооруженные силы. Страна вместе с Великобританией возглавляет коалицию, цель которой — поставить Киеву тысячи беспилотников. В конце апреля Спрудс рассказывал, что на эти цели удалось собрать почти €500 млн. Тогда же глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что его страна вместе с Латвией будет наращивать производство дронов в рамках коалиции.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Российские власти осуждают западные страны за поставки оружия Украине, считая, что это свидетельствует об их вовлеченности в конфликт.

Несколько дней назад литовский министр внутренних дел Агне Билотайт сообщил, что его страна договорилась с Эстонией, Латвией, Норвегией Финляндией и Польшей сформировать новую инфраструктуру с использованием дронов для охраны границ. «Стену дронов» планируют создать за счет Евросоюза, страны намерены также совместно отработать эвакуацию населения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Латвия беспилотники дроны Вооруженные силы
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